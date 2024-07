Carregadores elétricos devem deixar de ser gratuitos, diz CEO da Indigo

VEJA S/A | episódio 38.

O carregamento de carros elétricos no Brasil deve deixar de ser gratuito paulatinamente. A multinacional francesa Indigo, maior administradora e gestora de estacionamentos do mundo, enxerga o movimento como natural diante da consolidação desses automóveis no Brasil. Thiago Piovesan, CEO da Indigo Brasil, afirma em entrevista ao programa VEJA S/A que a cobrança do serviço deve aumentar a qualidade dos postos de carregamento no país e que países europeus passaram pelo mesmo processo em anos anteriores. O executivo fala ainda sobre o lançamento de uma ferramenta inteligente que pode permitir tarifas mais baratas aos clientes, o foco da empresa em concessões privadas, a estratégia para lidar com uma geração avessa a carros próprios e os possíveis planos de listagem na bolsa de valores. O VEJA S/A é publicado todas as terças-feiras, às 11h.

