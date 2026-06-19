Grupo Carrefour encontra no CadÚnico resposta à falta de mão de obra

A dificuldade de contratação virou um dos gargalos mais persistentes do setor supermercadista no Brasil. Em uma atividade intensiva em mão de obra, com alta rotatividade e operação espalhada pelo país, grandes redes têm buscado alternativas para ampliar a base de recrutamento e reduzir a falta de profissionais nas lojas, centros de distribuição e áreas de apoio.

É nesse contexto que o Grupo Carrefour Brasil transformou o Cadastro Único em uma das principais portas de entrada para novos trabalhadores. A companhia já contratou cerca de 140 mil pessoas inscritas no CadÚnico desde o início da parceria com o governo federal, em 2023.

Somente em 2026, foram mais de 30 mil admissões de pessoas em situação de vulnerabilidade social. O número coloca o Carrefour entre os maiores empregadores privados ligados às ações de inclusão produtiva do país e mostra como programas sociais passaram a ser vistos também como ferramenta de recrutamento para setores com alta demanda por pessoal.

A iniciativa faz parte da participação do grupo no programa Acredita no Primeiro Passo, voltado à geração de emprego e renda para famílias inscritas no CadÚnico. Além das contratações, a companhia afirma ter ampliado programas de capacitação, desenvolvimento profissional e acesso ao mercado formal em diferentes regiões do país.

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O movimento rendeu ao Carrefour, pelo segundo ano consecutivo, o Prêmio de Inclusão Socioeconômica do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, na categoria “Inserção no Mercado de Trabalho”.

Para o setor supermercadista, a experiência tem uma leitura dupla. De um lado, reforça o papel das grandes redes na inclusão produtiva. De outro, explicita a pressão de um mercado que precisa contratar em escala para sustentar a operação em um ambiente de competição acirrada, margens apertadas e dificuldade crescente para atrair e reter trabalhadores.