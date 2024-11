Carrefour anuncia retomada de reabastecimento de carnes após retratação

Em Fato Relevante, o Carrefour anunciou que o cronograma de entregas de produtos de carnes bovinas foi retomado e que espera a normalização do

reabastecimento no decorrer dos próximos dias.

O Carrefour divulgou, nesta terça, 26, um comunicado de retratação, após o CEO do grupo, o francês Alexandre Bompard, anunciar que iria deixar de comprar carnes vendidas por países do Mercosul. “Não fico feliz com o pedido de desculpas, mas ele minimamente repôs a verdade”, diz um executivo do setor. “Só porque ele (Bompard) errou nós não vamos punir toda a empresa no Brasil, seus milhares de funcionários e nossos consumidores. Foi uma fala desastrada”.