‘Carne tem rentabilidade inferior’: como Carrefour viu desabastecimento

O reabastecimento de carnes foi normalizado no Carrefour, mas a rede francesa, em Fato Relevante publicado na manhã desta terça-feira, 26, abriu os números relativos à operação. ‘Não houve, até o momento, impacto relevante nas operações de venda de mercadorias, dado o nível de estoque dos produtos’, disse a rede. ‘Atualmente, carnes bovinas representam menos de 5% das vendas brutas do Grupo Carrefour Brasil, com menor participação relativa na bandeira Atacadão, e com perfil de rentabilidade inferior à média dos negócios’.

A empresa ainda afirmou que ‘nenhum fornecedor individualmente representa mais que 4% das vendas brutas do Grupo Carrefour Brasil, mas, dentro da categoria de carnes bovinas, os principais fornecedores são concentrados’.