Carne, pão e macarrão podem ficar mais caros com guerra na Ucrânia

Executivos do setor frigorífico estão olhando com atenção a guerra que acontece na Ucrânia. Isso porque já estimam um impacto no preço do milho, que por consequência pode aumentar o custo dos confinamentos de gado e aves no Brasil. O milho é o principal componente da dieta animal e os preços dos contratos para entrega em março subiram 8% nas bolsas internacionais nesta quinta-feira. Isso acontece porque a Ucrânia, sozinha, é a quarta maior exportadora mundial de milho.

Mas outra matéria prima que poderá ser fortemente afetada é o trigo. A Rússia é o maior exportador mundial de trigo e a Ucrânia o terceiro maior produtor. Só a região separatista que teve a independência reconhecida pela Rússia responde por quase um terço da produção ucraniana de trigo. A depender das sanções a serem praticadas contra a Rússia, o comércio internacional será fortemente abalado. “Imagina se do dia para noite tira do mapa esse grande volume de trigo. O preço explode internacionalmente”, diz José Carlos de Lima, sócio da consultoria Markestrat. Isso significa que o pão, o macarrão, bolacha, ficariam mais caros.

Mesmo sem sanções, o fechamento do espaço aéreo da Ucrânia e o cancelamento de rotas do Mar Negro devem afetar o escoamento desta produção.

