Campos Neto reconhece esforço de Haddad, mas evita comentar novo arcabouço

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, concede entrevista coletiva de forma simultânea ao anúncio da nova regra fiscal do Brasil pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A coletiva a respeito do relatório trimestral de inflação foi marcada com antecedência, mas coincidiu com o anúncio de Haddad revelado nesta manhã. Apesar de a nova âncora fiscal ter se tornado pública, o presidente do BC evitou comentar o projeto do governo. Campos Neto se limitou a reconhecer os esforços do governo e afirmou que ainda não observou todos os parâmetros do projeto. “Não quero fazer um comentário sem conhecer de fato o arcabouço, mas quero reconhecer o esforço feito pelo ministério da Fazenda em um projeto bastante duro”, disse o presidente da autarquia. Na ata da última reunião do Conselho de Política Monetária (Copom), o comitê ressaltou que a nova regra fiscal poderia ajudar a suavizar as expectativas de inflação do país, fator considerado peça-chave para eventuais cortes nas taxas de juros.

