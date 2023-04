Campos Neto elogia nova regra fiscal e diz que há ansiedade por receitas

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, se manifestou pela primeira vez a respeito do projeto de nova regra fiscal do Brasil e elogiou os termos propostos pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Em evento realizado pelo banco Bradesco BBI na manhã desta quarta-feira, 5, o chefe da autarquia voltou a elogiar a conduta de Haddad e do governo federal, mas ressaltou que é necessário aguardar a tramitação do projeto no Congresso. “Nossa avaliação sobre o arcabouço é superpositiva, mas é preciso ver como passa pelo Congresso”, disse. “Harmonia fiscal e monetária já faz parte do arcabouço fiscal”, completou. Campos Neto ainda afirmou que existe uma “ansiedade” pelas projeções de receita do projeto, mas saudou a proposta. Por fim, o presidente do BC ressaltou que não há uma relação mecânica entra a política fiscal e as taxas de juros, e que o ponto de atenção para o banco é o sistema de metas de inflação.

