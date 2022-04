Campos Neto consegue pausar greve jogando batata quente para Ciro Nogueira

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, conseguiu convencer os servidores a suspender a greve prometendo algumas coisas, entre elas, um encontro com o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira. Em nota, a associação dos servidores diz ainda que Campos Neto confirmou que a proposta de reajuste de 5% era oficial, mas prometeu também a implementação de dois pontos da pauta não-salarial. “Nós demos um voto de confiança ao RCNeto até 2/5/2022 para batalhar por uma proposta ainda melhor para os Analistas e Técnicos do BC”, diz nota emitida pelo sindicado dos servidores. Mas a pauta dos servidores continua pesada. Apesar da pausa na greve, os servidores vão fazer operação-padrão e paralisações diárias das 14 às 18 horas. Além isso, apresentaram uma contraproposta pedindo que o reajuste de 27% que desejam passe a valer a partir de julho e não no primeiro semestre. A bomba orçamentária continua no colo de Paulo Guedes e Campos Neto jogou a batata quente política para o Ciro Nogueira.

