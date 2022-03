Campanha de Tarcísio quer fonoaudiólogo para aplainar sotaque do ministro

Articuladores da campanha do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, têm recomendado ao pré-candidato ao governo de São Paulo que ele iniciar tratamentos com um fonoaudiólogo para neutralizar o sotaque carioca e melhorar a dicção. Uma das principais resistências ao nome de Tarcísio no estado envolve o fato de ele não ser paulista, mas carioca. O ministro ainda não se empenhou ativamente nas buscas. A estratégia se assemelha à do ex-ministro Sergio Moro, que vem encarando sessões de fonoaudiologia para melhorar a dicção. Os resultados são perceptíveis.