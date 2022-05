Campanha comemora a “foto de oportunidade” de Bolsonaro com Musk

O pessoal que está focado na campanha à reeleição de Jair Bolsonaro está comemorando o encontro do presidente com o bilionário Elon Musk na manhã desta sexta-feira, 20, em um hotel no interior de São Paulo. A “foto de oportunidade”, como chamam alguns assessores, faz o governo terminar a semana que seria da foto do casamento de Lula e Janja com uma foto de um “casamento com a Tesla”. Elon Musk virou ídolo da direita, especialmente depois de anunciar a compra do Twitter, pois defende uma liberdade de expressão quase sem limites. Musk também já falou em devolver a conta do ex-presidente Donald Trump, banido depois do ataque de seus apoiadores ao Capitólio. Mas mais do que isso, Musk é o homem mais rico do mundo da atualidade e um dos empresário mais badalados do mundo com suas empresas de carros elétricos, a Tesla, a de foguetes, SpaceX, e a de internet por satélite, Starlink. O bilionário quer fornecer tecnologia para conectar regiões distantes da Amazônia à internet.

