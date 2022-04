Caminhoneiros ficaram parados por mais de 30 km no Porto de Santos

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes.

Uma fila dupla de mais de 30 quilômetros de caminhões se formava na tarde desta quarta-feira, 06, na Rodovia Anchieta na chegada do Porto de Santos, segundo relatos de caminhoneiros que ficaram parados na rodovia. Eles relatam que o problema era de excesso de caminhões para chegar ao estacionamento do Porto. O Radar Econômico apurou que o estacionamento privado Rodopark, que regula o fluxo para o Porto está com um problema de gestão. O estacionamento é regulado pela Artesp. Neste momento, caminhoneiros relatam que outras pistas para descida até Santos foram abertas aos caminhoneiros e Artesp já fez reunião para tentar resolver a questão.

