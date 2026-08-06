Camex aprova tarifa zero para antenas após pedido da Huawei

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A Câmara de Comércio Exterior aprovou a isenção total do imposto de importação para antenas de estações-base de telefonia celular. A medida, solicitada pela Huawei e apoiada pela Ericsson, visa baratear a construção e modernização das redes 5G no Brasil, transformando uma desoneração temporária em permanente e sem limite de cota.

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A Câmara de Comércio Exterior aprovou zerar o imposto de importação de antenas utilizadas em estações-base de telefonia celular. O pedido foi apresentado pela Huawei, recebeu apoio da Ericsson e beneficiará todas as empresas que importam o equipamento.

A decisão transforma em permanente e ilimitada uma desoneração que hoje está restrita a uma cota de 25 mil antenas, válida até 19 de agosto. A nova regra entrará em vigor após a publicação da resolução do Comitê-Executivo de Gestão da Camex.

O valor exato do benefício foi mantido sob sigilo. A documentação do governo informa apenas que o impacto econômico supera US$ 1 milhão e utiliza como referência a importação anual de 50 mil antenas.

Dados públicos, porém, indicam que a economia pode se aproximar de US$ 4 milhões por ano. Entre janeiro e maio, o Brasil importou 23.891 unidades por US$ 9,45 milhões. A conta considera o preço médio declarado e a alíquota de 20% aplicada às compras que ultrapassavam a cota.

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A Huawei argumentou que não há produção nacional equivalente e que a redução ajudará a baratear a construção e a modernização das redes, especialmente do 5G. A Ericsson afirmou que, apesar de produzir estações-base no Brasil, depende da importação dessas antenas.

A desoneração tende a favorecer principalmente fornecedores chineses. Na categoria mais ampla em que o produto era registrado até 2025, a China respondeu por 92,9% do volume importado.