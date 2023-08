Câmara quer explicação de Silveira sobre política de preços da Petrobras

A Comissão de Minas e Energia da Câmara aprovou nesta quarta-feira (2) um pedido para que o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, explique a mudança na política de preços da Petrobras e a nomeação do ex-vereador de Coronel Fabriciano (MG), Leandro Xingó, o Xingozinho, no cargo de diretor de gestão corporativa e sustentabilidade da Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional (ENBPar).

O deputado Danilo Forte (União-CE) apresentou o pedido referente à nomeação do novo diretor da ENBPar, que foi juntado a um pedido de convocação ao ministro de autoria do deputado Filipe Barros (PL-PR). Durante a discussão, o colegiado entrou em acordo para transformar a convocação em convite. O deputado articulou junto a parlamentares da oposição e até mesmo com petistas para a convocação do ministro. Silveira deverá responder à comissão até a próxima quinta-feira e comparecer à audiência pública até 23 de agosto.

Siga o Radar Econômico no Twitter