Caliza recebe aporte de US$ 8,5 milhões para expandir negócio no Brasil

A Caliza, fintech voltada à facilitação do comércio internacional, fechou uma rodada de investimento de 8,5 milhões de dólares, ou cerca de 46 milhões de reais na cotação atual da moeda americana. A expectativa é que, com o aporte, a empresa dobre a força de trabalho no Brasil, garanta as licenças regulatórias essenciais para as operações no país e avance no desenvolvimento de produtos financeiros. A Caliza oferece às empresas brasileiras uma solução para a liquidação instantânea de transações internacionais e contas digitais reguladas em dólares, facilitando o acesso à economia dos Estados Unidos. O plano de crescimento da Caliza inclui expandir a operação para o México até o final de 2025 e oferecer os mesmos serviços atualmente disponíveis no Brasil.

O investimento de 46 milhões de reais foi liderado pela Initialized Capital, venture capital referência do Vale do Silício. A rodada também contou com a participação da New Form Capital, Abstract Ventures, Class 5 Global, Quona, Kraynos Capital, Digital Currency Group e investidores-anjo como Doug Scherrer, diretor financeiro (CFO) do Nubank, Lucas Lima e Alex Liuzzi, fundadores da Remessa Online. Segundo o CEO da Caliza, Ezra Kebrab, a fintech tem axulia na resolução de problemas enfrentados por empresas não americanas. “Como requisitos bancários proibitivos dos EUA, trilhos de pagamento transfronteiriços lentos e caros, e cadeias de suprimentos cautelosas com operadores estrangeiros de má reputação”, diz.