Caixa Consórcio assume liderança em contemplações imobiliárias

A Caixa Seguridade pegou o elevador com sua subsidiária de consórcios. A Caixa Consórcio assumiu a liderança nacional em contemplações imobiliárias entre as dez maiores do país, segundo dados do Banco Central. O braço do grupo estatal surfou uma alta de 60% no segmento em abril.

Controlada em parceria com a francesa CNP Assurances, a empresa alcançou quase 51 bilhões de reais em cartas de crédito no trimestre. Para Gustavo Portela, presidente da Caixa Seguridade, a liderança conquistada em apenas cinco anos “demonstra a força da estratégia e a nossa capacidade de gerar valor para o mercado”.