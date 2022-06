Caio de Andrade chega para segurar ou até reduzir preços da Petrobras

O comitê de elegibilidade da Petrobras aprovou nesta sexta-feira, 24, o nome de Caio Mario Paes de Andrade para o cargo de conselheiro e presidente da Petrobras, apesar de não ter experiência no setor. Ele é formado em comunicação social e possui dois cursos de pós-graduação em administração. Sua experiência no setor se resume a um tempo que passou como conselheiro da Petrosal. Andrade chegará com uma missão, como contam fontes próximas à Casa Civil: segurar, quiçá até reduzir, os preços dos combustíveis. Com o passe livre dado pelo comitê, o conselho deve referendar o nome de Andrade.

