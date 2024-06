Caiado compara arroz tabelado do governo aos tempos de Plano Cruzado

O governador de Goiás e aliado de primeira hora do agronegócio, Ronaldo Caiado, classifica como absurda a iniciativa do Planalto de vender diretamente até um milhão de toneladas de arroz importado com o logotipo do governo e preço fixo de 4 reais por quilo. “Esse tabelamento lembra os tempos do ministro Dilson Funaro (idealizador do Plano Cruzado)”, diz Caiado ao Radar Econômico, durante evento do Grupo Voto, em São Paulo. A ação do governo federal é uma resposta ao impacto da tragédia climática no Rio Grande do Sul. Segundo dados do Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga) divulgados pelo governo do estado, contudo, 84% da última safra de arroz já havia sido colhida quando as inundações devastaram a região, o que seria suficiente para atender a demanda nacional.