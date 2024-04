Cadeia automotiva se movimenta para aproveitar benefícios fiscais do Mover

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

O início da vigência, há poucos dias, do Mover, Programa Nacional de Mobilidade Verde e Inovação, já provoca movimentos importantes na indústria automotiva. A regulamentação foi apresentada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin e as montadoras já podem se habilitar para receber R$ 19,3 bilhões em incentivos fiscais até 2028.

Na prática, o Mover amplia as exigências de sustentabilidade da frota de carros, ônibus e caminhões e, por meio de incentivos fiscais, estimula a produção de novas tecnologias nas áreas de mobilidade e logística que contribuam para a descarbonização dessa frota.

Na avaliação de Denys Cabral, diretor de Novos Negócios da consultoria Becomex, o novo programa estimula diversas rotas tecnológicas, impulsiona a produção de carros híbridos e o setor de autopeças, além de aumentar a qualificação da mão-de-obra e geração de emprego e renda.

Cabral lembra que as fabricantes automotivas instaladas no Brasil têm como meta reduzir em 50% as emissões de carbono até 2030, estabelecendo requisitos mínimos para que os veículos saiam das fábricas mais econômicos, mais seguros e menos poluentes.

Continua após a publicidade

Nesse cenário, a nacionalização de componentes na indústria automotiva seria uma questão de sobrevivência, aponta o executivo. Sem investimento em novas tecnologias, o setor pode acabar sendo engolido pelos importados que atendem as novas exigências de descarbonização.

Para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com o Mover, a indústria deve ter um aumento de 20% na produção de automóveis no país, superando a marca de 2,7 milhões de unidades até o ano que vem.