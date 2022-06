Cade faz alerta sobre risco de alta concentração no Porto de Santos

A secretaria geral do Cade emitiu uma nota técnica nesta quarta-feira, 29, com destino à Antaq alertando sobre os riscos concorrenciais caso a BTP Santos, empresa dos grupos Maersk e MSC, vença a concessão da nova área do Cais de Saboó, no Porto de Santos. Segundo o Cade, as empresas poderiam chegar a uma concentração de mercado entre 80% a 90% e até mesmo ser superior a 90% a depender de outras relações societárias das empresas armadoras. “Desta forma, caso haja a opção, pela autoridade competente, de não limitar a participação de quaisquer players no leilão STS-10, entende-se que mecanismos rigorosos de controle e que reforcem a repressão a condutas devem ser previstos no edital e nos contratos assinados com os arrendatários”, diz a nota técnica. O Cade, no entanto, não quis dar nenhuma decisão preventiva sobre o caso, entendendo que a competência é da Antaq.

