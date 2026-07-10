ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Imagem Blog

Radar Econômico

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças
Economia

Cade digital: Câmara tenta importar modelo europeu que divide opiniões

Relatório de Aliel Machado amplia poderes do Cade sobre big techs e transforma a autarquia em supervisora permanente dos mercados digitais

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jul 2026, 16h00
Homem branco de cabelo escuro e ondulado, vestindo terno risca de giz, camisa branca e gravata vermelha, fala em um microfone preto. Ele tem uma expressão séria e está em um ambiente interno com fundo escuro e listras verticais claras
Deputado Aliel (PV-PR) (Agência Câmara/Divulgação)
Continua após publicidade
Cade digital: Câmara tenta importar modelo europeu que divide opiniões Priorizar nos meus resultados Google

O Congresso Nacional pode estar prestes a promover a maior mudança no papel do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) desde a criação da Lei de Defesa da Concorrência. O deputado Aliel Machado (PV-PR) apresentou seu parecer ao PL 4.675, que estabelece um regime regulatório específico para as grandes plataformas digitais e concede ao órgão poderes permanentes de supervisão sobre empresas como Google, Meta, Apple, Amazon e outras gigantes da tecnologia.

Na prática, o texto aproxima o Cade de um regulador setorial dos mercados digitais. Em vez de atuar apenas quando identifica condutas anticompetitivas específicas, como ocorre hoje, a autarquia passaria a impor obrigações preventivas, monitorar continuamente empresas consideradas de grande poder de mercado e estabelecer regras de funcionamento para determinados serviços digitais.

A arquitetura da proposta segue de perto a Digital Markets Act (DMA), legislação adotada pela União Europeia para limitar o poder das chamadas “gatekeepers”. O ponto que desperta atenção nos bastidores é que o Brasil avança para reproduzir um modelo cuja eficácia ainda é alvo de intenso debate no próprio continente europeu.

Desde a entrada em vigor da DMA, consumidores passaram a conviver com novas telas de escolha, mudanças obrigatórias na integração entre aplicativos e restrições ao compartilhamento de dados entre serviços das plataformas. As empresas afetadas também relatam investimentos bilionários para adaptar produtos e sistemas às novas exigências regulatórias.

Siga
Continua após a publicidade

Embora defensores da legislação afirmem que ela amplia a concorrência e reduz práticas de autopreferência das big techs, críticos sustentam que os benefícios diretos para os consumidores ainda são difíceis de mensurar e que parte das mudanças acabou tornando a experiência de uso mais complexa, sem ganhos proporcionais em inovação ou qualidade dos serviços.

É justamente nesse ponto que se concentra o debate em Brasília. Para especialistas críticos ao projeto, o relatório não apenas reproduz a lógica europeia como amplia seu alcance ao conferir ao Cade funções típicas de uma agência reguladora permanente — uma atribuição bastante distinta da vocação histórica da autoridade antitruste brasileira.

Continua após a publicidade

Nos bastidores, a avaliação é que o Congresso pode estar redesenhando institucionalmente o Cade, transformando-o em um “super-regulador” do ambiente digital antes mesmo de haver consenso internacional sobre a efetividade do modelo que inspira a proposta.

A ironia apontada por interlocutores do mercado é que a União Europeia assumiu o custo político e econômico de servir como laboratório mundial para esse novo tipo de regulação. Enquanto os europeus ainda avaliam os efeitos concretos da experiência, o Brasil discute importar praticamente a mesma arquitetura regulatória e ampliar seus poderes antes que o experimento produza conclusões definitivas.

Publicidade
TAGS:
Big Techs
Cade
Câmara dos Deputados
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).