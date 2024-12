Cade abre investigação contra a Texaco por suposta quebra de contrato

Uma investigação do Conselho Administrativo de Direito Econômico (Cade) promete ser outra pedra no caminho de retorno da Texaco ao Brasil. A multinacional, um dos braços da gigante do petróleo Chevron e que, no Brasil, tem como sócia o Grupo Ultra, terá que responder por que descumpria seu contrato de exclusividade com uma distribuidora regional da Bahia e Sergipe e vendia “por fora” carretas carregadas com seus produtos para terceiros nesses dois estados.

O despacho interno do CADE que transformou a denúncia contra a Iconic (joint venture da Chevron e Grupo Ultra que controla a marca Texaco no Brasil) foi transformado em processo nesta quarta, 4.