Cacau Show aposta no porta a porta para vender bilhões
Empresa está se transformando numa espécie de Avon do Chocolate
A Cacau Show está montando uma espécie de Avon do chocolate. O porta a porta já reúne 300 mil revendedores cadastrados e soma R$ 2 bilhões em vendas desde 2015. O canal começa a deixar de ser acessório para virar uma das grandes apostas de crescimento da companhia.
Em 2026, a conta ganha escala: os revendedores movimentaram R$ 280 milhões na Páscoa e a empresa projeta R$ 220 milhões no Natal. São R$ 500 milhões em duas datas. Resta saber quantos dos 300 mil cadastrados estão ativos — a métrica que separa força de vendas de base de leads.