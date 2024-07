C6, PicPay e Pix: A nova parceria do Google no Brasil

A Carteira do Google passa a oferecer pagamentos Pix, a partir desta terça-feira, 30, sem necessidade de abrir o aplicativo do banco. Os clientes de C6 Bank e PicPay serão os primeiros a fazer uso da nova funcionalidade. Nos próximos meses, o recurso será expandido para outras instituições com o Google. “O Google continua investindo no Brasil e um de nossos objetivos é oferecer a melhor carteira digital para os brasileiros. Temos colaborado com a indústria e reguladores para assegurar uma presença sólida e um produto de qualidade”, diz Elisa Joia, head de operações de pagamentos do Google para América Latina.