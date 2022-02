BuzzFeed no Brasil está sob nova direção 

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes.

O site BuzzFeed Brasil vai agora ser comandado por Fátima Pissarra, Carlos Scappini, sócios da agência de influencers Mynd, e Murilo Henare, CEO da Banca Digital, um projeto que reúne perfis de influencers do mundo da fofoca também ligados à Mynd. Eles vão estar juntos da FLAGCX, todos agora sócios da franquia no Brasil. A idéia é usar o BuzzFeed como hospedagem para conteúdo de diversos perfis de redes sociais que hoje são gerenciados pela Mynd e ainda aproveitar as sinergias comerciais.

O site foi criado nos Estados Unidos e surgiu como um grande sucesso de audiência focando em notícias virais e atraiu milhões de dólares de fundos tradicionais. Mas o negócio acabou não conseguindo gerar grande retorno. No ano passado, a empresa americana fez um IPO na Nasdaq com um SPAC, mas amealhou poucos recursos e anunciou neste ano que está congelando contratações para privilegiar receita. Em toda sua história, o BuzzFeed já conseguiu quase 700 milhões de dólares em investimentos. Desde que foi lançada na Nasdaq, as ações desvalorizaram 50%.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.