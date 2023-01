Buser começa a oferecer viagens de ônibus para Argentina e Chile

Tendo se destacado ao longo dos anos como startup para viagens de ônibus no Brasil, a Buser passa a ofertar viagens internacionais a partir de janeiro de 2023. Neste momento, serão disponibilizadas opções para dois países latinoamericanos, Chile e Argentina. A novidade se dá através do serviço de marketplace da plataforma, em que a companhia revende passagens de ônibus de mais de 100 empresas parceiras. A partir de 520 reais, os mais de 9 milhões de usuários cadastrados na Buser poderão ir das cidades de São Paulo ou Rio de Janeiro para Santiago ou Buenos Aires. As capitais do sul do Brasil, Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre, também serão contempladas. Além disso, trechos de menor duração estarão disponíveis, como entre Uruguaiana (RS) e Santiago, por exemplo, ou Rosário do Sul (RS) e Paso de Los Libres, na Argentina. No total, serão mais de 30 trechos com destino internacional.



Iniciado em 2021, o serviço de marketplace é responsável por 15% de todo o volume de viajantes transportados mensalmente pela Buser e por 20% de suas vendas totais. A receita com a revenda de passagens aumentou 250% em 2022 e o diretor da área Comercial da startup, Sávio Caríssimo, crê que os bons resultados serão transportados para o segmento internacional. “Acreditamos que o aquecimento que temos visto no turismo nacional também chegará às viagens ao exterior, principalmente nos destinos em que o ônibus aparece como uma alternativa mais em conta quando comparado às passagens aéreas”, diz.

