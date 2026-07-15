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Busca por nicotina oral dispara 1.200% em meio a vácuo regulatório

Levantamento mostra avanço do interesse por sachês, snus e pouches enquanto Anvisa avalia a criação de regras para produtos que já circulam clandestinamente

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jul 2026, 15h00
Mãos masculinas digitando em um notebook prateado com a página inicial do Google aberta, sobre uma mesa de madeira clara. Ao lado, uma xícara de café branca com pires.
 (Divulgação/Divulgação)
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Busca por nicotina oral dispara 1.200% em meio a vácuo regulatório Priorizar nos meus resultados Google

As buscas de brasileiros por sachês de nicotina, snus, pouches e termos semelhantes cresceram cerca de 1.200% nos últimos 12 meses, segundo levantamento feito no Google Trends. Entre os estados com maior aceleração aparecem Santa Catarina, com alta de 610%, São Paulo, com 580%, Rio Grande do Sul, com 530%, e Rio de Janeiro, com 480%.

O interesse crescente contrasta com a ausência de regras específicas para a categoria no Brasil. Em 29 de junho, a Anvisa encerrou o recebimento de contribuições destinadas a subsidiar uma possível Análise de Impacto Regulatório sobre os novos produtos de nicotina oral.

Estudo da Esem-USP em parceria com a Ipsos estima que pelo menos 10 milhões de brasileiros consumam frequentemente produtos alternativos comercializados ilegalmente no país. Sem regulamentação, a demanda acaba abastecida pelo mercado clandestino, sem controle sobre procedência, composição ou concentração de nicotina.

Defensores da redução de danos apontam a Suécia como referência. Após incorporar produtos de nicotina oral à sua estratégia contra o tabagismo, o país reduziu a proporção de fumantes diários para 3,7%, abaixo do patamar de 5% usado como referência internacional para uma sociedade “livre do fumo”.

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