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Economia

Busca por empreiteiros cresce 64% no primeiro semestre

Procura por serviços de concretagem também avançou 30%, indicando aumento de reformas e ampliações mais robustas

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 jul 2026, 14h00
Prédio em construção: bons negócios por meio de fundos de investimento
(Dado Galdieri/Bloomberg/Getty Images)
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Busca por empreiteiros cresce 64% no primeiro semestre Priorizar nos meus resultados Google

A busca por empreiteiros cresceu 64% no primeiro semestre de 2026 em comparação com o mesmo período do ano passado, segundo levantamento do GetNinjas. O avanço indica que os brasileiros estão investindo em reformas e ampliações de maior porte, para além de pequenos reparos residenciais.

A procura por profissionais e empresas especializados em concretagem, uma das principais etapas estruturais de uma obra, também aumentou 30% no período. Na avaliação da plataforma, a combinação dos dois indicadores reforça a tendência de execução de projetos maiores e mais planejados.

“O brasileiro está tirando obras maiores do papel, e os dados de concretagem confirmam isso: quando a procura cresce 30%, significa que as pessoas não estão só pintando parede, estão construindo de verdade”, afirma Pedro Nazareth, CEO do GetNinjas.

O movimento ocorre em meio ao aquecimento da construção civil. Segundo a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), o setor começou 2026 impulsionado pelo aumento dos lançamentos imobiliários, pela retomada de investimentos em infraestrutura e pelo fortalecimento do crédito habitacional. Esse ambiente também estimula proprietários a ampliar, reformar e valorizar imóveis já existentes.

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Para os profissionais cadastrados no GetNinjas, o aumento da demanda abre espaço para ampliar a carteira de clientes e sinaliza um mercado mais favorável para serviços ligados às etapas estruturais das obras. O levantamento considera as buscas realizadas dentro da plataforma nos seis primeiros meses deste ano.

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Construção
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