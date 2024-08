Busca por cidadania italiana disparou em 2024, aponta empresa do setor

A procura por serviços da io.Gringo, empresa especiaizada em obtenção de cidadania, para a obtenção de cidadania italiana disparou 200% no primeiro semestre, ante o mesmo período de 2023. “A Itália se destaca não só pelo laço histórico com muitos brasileiros, mas também pelas vantagens de se ter um passaporte europeu, como o direito de residência e trabalho em qualquer país da União Europeia e a possibilidade de acesso a programas educacionais”, diz Matheus Reis, CEO da io.Gringo. A empresa registrou um crescimento de mesma proporção em seu faturamento no período e deve fechar o ano com a marca de 30 milhões de reais, segundo projeção própria.