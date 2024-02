Burger King quer operação do Starbucks e levanta dúvidas na bolsa

A Zamp, administradora da rede de fast food Burger King, afirmou em fato relevante divulgado ao mercado que iniciou negociações para o direito de uso de marca e desenvolvimento das operações da rede de cafeterias Starbucks no Brasil. O grupo SouthRock operava a marca no país e entrou em recuperação judicial em dezembro. A notícia pegou alguns analistas de surpresa e trouxe mais dúvidas do que certezas ao mercado. Os analistas do Bradesco BBI afirmam que movimentos de fusões e aquisições podem provocar complexidades a uma empresa que já enfrenta dificuldades operacionais para superar as vendas de seu concorrente direto — o McDonald’s. “Em suma, mantemos uma classificação neutra para a Zamp, pois ainda existem diversas incertezas sobre a direção estratégica da Zamp, seja com uma rota de recuperação orgânica ou com fusões e aquisições”, escrevem em relatório enviado a clientes. Por volta das 13h, as ações da Zamp recuavam 3%.

