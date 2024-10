BTG coloca em operação terminal exclusivo em Guarulhos

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

O BTG Pactual apresentou oficialmente hoje o seu mais novo terminal no aeroporto de Guarulhos. Com 2,4 mil metros quadrados, o empreendimento vai oferecer a um público de alta renda serviços exclusivos, como check-in, raio-x, alfândega, segurança, além de transporte particular até a aeronave, fora de filas.

O empreendimento é o primeiro do tipo na América Latina. As primeiras reservas para o serviço começam amanhã e vão até o dia 3 de novembro, exclusivamente para clientes BTG; após o prazo, o serviço passa a ser aberto ao público. Em um primeiro momento, o Terminal BTG Pactual oferecerá apenas serviço para voos internacionais, com planos de expansão para rotas domésticas.