Britânicos ajudam enquanto mercado põe preço da gasolina em banho-maria

VEJA Mercado em vídeo | Fechamento | 17 de outubro.

O novo ministro das Finanças do Reino Unido, Jeremy Hunt, trouxe uma bela dose de alívio ao mercado financeiro depois de prometer uma reversão quase que integral do polêmico pacote de cortes de impostos que custaria 45 bilhões de libras aos britânicos e que tinha caído como uma bomba no mercado. As bolsas internacionais, assim como o índice Ibovespa, negociaram em alta ao longo do dia. Por outro lado, a defasagem dos preços da gasolina e do diesel da Petrobras em relação ao mercado internacional ainda é grande e os investidores estão em uma espécie de “banho-maria” pelo próximos passos da estatal. A ajuda dos britânicos e o ponto de interrogação sobre a Petrobras são os assuntos do VEJA Mercado desta segunda-feira, 17.

