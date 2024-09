‘Briga sem fim’: Itaú explica saída de imbróglio da Paper Excellence e J&F

O Itaú justificou que o contexto “amplamente litigioso” motivou a decisão de devolver à Paper Excellence cerca de 9 bilhões de reais depositados em um fundo de investimento para a conclusão da venda da Eldorado Celulose pelo Grupo J&F. O processo se arrasta desde 2017. Além da devolução do valor custodiado, o banco também devolveu ao grupo dos irmãos Joesley e Wesley Batista o livro de ações da Eldorado do qual tinha posse. “Os desenvolvimentos recentes sujeitam o Itaú a um contexto amplamente litigioso, tendo que interpretar decisões judiciais complexas, e sem perspectiva de prazo para o encerramento do litígio”, diz o banco, em nota.

Leia a íntegra do posicionamento:

O Itaú ressalta que os termos contratuais foram cumpridos à risca até o último instante, e que se manteve sempre neutro com relação a ambas as partes. O banco esclarece que, quando concordou com o contrato, tinha por premissa que a decisão arbitral final sairia até 2021 e seria cumprida pelas partes. Os desenvolvimentos recentes mudaram esse cenário, sujeitando o Itaú a um contexto amplamente litigioso, tendo que interpretar decisões judiciais complexas, e sem perspectiva de prazo para o encerramento do litígio. Esse novo cenário colocou o banco em uma posição com a qual nunca concordou, sendo esse o motivo da renúncia ao contrato. Com relação ao término do contrato em 13/09, essa data foi expressamente reconhecida pela Paper Excellence em manifestação ao tribunal arbitral, sem que houvesse discordância da J&F, e por isso foi adotada como data final dos serviços.