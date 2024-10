Bridgestone é reconhecida como Marca de Alto Renome no Brasil

A Bridgestone, uma das maiores fabricantes de pneus do mundo, teve sua marca reconhecida como de alto renome no Brasil pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), órgão federal responsável pela concessão e garantia de direitos de propriedade intelectual. O selo, publicado pelo INPI, garante à Bridgestone o uso exclusivo da marca em todos os segmentos de mercado no território nacional por 10 anos, com possibilidade de renovação. O processo de reconhecimento foi feito pelo escritório Montaury Pimenta, Machado & Vieira de Mello.