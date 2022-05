BRF faz corte drástico na diretoria e ações disparam

A BRF, dona de marcas como Sadia e Perdigão, fez um corte de 25% em sua diretoria, o que equivale a cerca de 15 cargos, informou a agência Reuters, e viu suas ações dispararem 4,82% nesta sexta-feira, 27, a maior alta do dia no Ibovespa. Mas por que as demissões foram bem vistas pelo mercado? Segundo alguns analistas, elas mostram o compromisso da empresa de cortas gastos para reverter o prejuízo de 1,5 bilhão de reais no primeiro trimestre de 2022. “Novas medidas estão sendo implementadas para recuperar a lucratividade”, disseram os analistas do Bradesco BBI. Apesar da alta de hoje, os papéis da empresa caem 32% no acumulado do ano.

