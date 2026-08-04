BRB trabalha com prazo 26 dias além do limite dado pelo BC
Banco pretende concluir a capitalização em 31 de agosto, mas cronograma de 180 dias termina nesta quarta-feira; não há anúncio público de prorrogação
O BRB chega nesta quarta-feira, 5, ao fim do prazo estabelecido pelo Banco Central para executar seu plano de capitalização sem ter concluído as principais medidas apresentadas ao regulador. O banco trabalha agora com o objetivo de fechar a operação até 31 de agosto — 26 dias depois do limite original.
O cronograma começou em 6 de fevereiro, quando o BRB entregou ao BC um plano com ações de recomposição de capital a serem implementadas nos 180 dias seguintes. Não há, até agora, divulgação pública de eventual prorrogação concedida pelo regulador.
A principal perna do socorro, um empréstimo de R$ 6,6 bilhões do Fundo Garantidor de Créditos ao Distrito Federal, continua travada pela falta de garantias consideradas suficientes pelos grandes bancos. Pelo acordo homologado no STF, o contrato integral da operação precisa ser juntado à Ação Cível Originária 3755. Até o último fim de semana, nenhuma nova petição havia sido apresentada.
Outras alternativas também não se materializaram. O BRB encerrou em julho a negociação com a Quadra para monetizar até R$ 15 bilhões em ativos ligados ao Master. O banco tampouco divulgou o resultado final do aumento de capital aprovado em abril, enquanto os balanços do terceiro e do quarto trimestres de 2025 permanecem pendentes.
O vencimento do prazo não provoca automaticamente uma intervenção. A regulamentação permite que o BC prorrogue o cronograma por até mais seis meses, diante de motivos relevantes. Também autoriza a imposição de limites operacionais mais duros, exigências adicionais de capital, recomposição de liquidez e venda de ativos.
Na prática, a chegada do dia 5 sem uma solução transforma a prorrogação — formal ou tácita — na questão central do caso. O que falta saber é se o BC aceitou silenciosamente o novo relógio do BRB ou se o banco entrará oficialmente em descumprimento do plano.