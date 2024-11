Brazilian Surf Clubs prepara dois lançamentos no RJ e plano bilionário

O Brazilian Surf Clubs (BSC), empresa que constrói e administra piscinas com ondas, prepara dois lançamentos nos próximos meses, ambos no Rio de Janeiro. Um deles será em Angra dos Reis, próximo ao resort Portobello, e o outro, em Búzios, em parceria com o fundo Opportunity. O BSC é uma sociedade entre o empresário Ricardo Laureano, fundador da fintech Koin, o escritório Carpa Family Office e o fundo Supera Capital. A ideia é abrir vinte piscinas com ondas em dez anos, com investimento total de 1 bilhão de reais.