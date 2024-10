Brava Energia produzirá petróleo enquanto houver demanda, diz presidente

Décio Oddone, presidente da Brava Energia, participou do evento Fórum Transição Energética organizado por VEJA, em painel que abordou o futuro do petróleo dentro da economia verde. Segundo ele, a Brava Energia se vê como uma empresa que produz petróleo e gás “enquanto isso for demandado pela sociedade” — o que ainda deve acontecer por muito tempo. “Temos iniciativas voltadas para redução de emissões de gases de efeito estufa na nossa produção”, disse. A nova plataforma construída pela companhia e que vai operar no campo de Atlanta, segundo ele, foi desenhada já com o objetivo de reduzir as emissões.

Para o executivo, nos últimos séculos, nunca houve a substituição de uma fonte de energia por outra, e sim a adição de novas fontes, o que mostra que o petróleo e o gás natural ainda serão demandados por algumas décadas, com uma redução lenta do consumo. “Nosso objetivo é produzir petróleo a custos competitivos, com o mínimo de emissões possível. Esse é o caminho para ter longa vida na produção de petróleo”, afirmou.