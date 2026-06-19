Braskem enfrenta um novo problema jurídico em Alagoas

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças

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A operação da Braskem para fechar minas de sal-gema em Maceió ganhou um novo ruído jurídico. O Ministério Público Federal em Alagoas abriu inquérito para apurar fornecedores da areia utilizada na estabilização do solo. A investigação mira a Alagoas Mineração Ltda.

O caso, que corre sob a batuta do procurador Lucas Horta de Almeida, partiu de uma denúncia mantida em sigilo. A investigação quer saber se houve fraude ou dano ambiental na extração do material contratado pela petroquímica.

Procuradas por VEJA, a Braskem e a Alagoas Mineração não se manifestaram.

Atualização às 10h: A Braskem enviou um posicionamento após a publicação da nota. Segue abaixo, na íntegra.

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A Braskem reitera seu compromisso com a sociedade alagoana, assim como o respeito e solidariedade para com os moradores afetados.

A empresa se pronunciará oportunamente nos autos do processo e ressalta que, desde o início das apurações, contribuiu, assim como seus integrantes, com as informações e esclarecimentos solicitados.

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A Braskem sempre atuou em conformidade com as leis e regulações do setor, informando e prestando contas regularmente às autoridades competentes.

Seguiremos empenhados no cumprimento de todos os compromissos assumidos.