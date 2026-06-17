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Braskem descarta RJ e deixa pronta rota de recuperação extrajudicial

Três fontes ouvidas pelo Radar dizem que chance de recuperação judicial é “quase nula”; estatuto já dá ao conselho poder para acionar RE fora dos tribunais

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jun 2026, 14h00
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(Braskem/Divulgação)
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Braskem descarta RJ e deixa pronta rota de recuperação extrajudicial Priorize VEJA no Google

A Braskem já montou sua linha de defesa para atravessar o período mais sensível de sua agenda financeira sem recorrer a uma recuperação judicial. Três fontes ouvidas pelo Radar Econômico — ligadas à alta governança e à assessoria jurídica da companhia — afirmam, em caráter reservado, que a chance de a petroquímica lançar mão de uma RJ é hoje considerada “quase nula”.

O caminho trabalhado nos bastidores é outro: uma eventual recuperação extrajudicial, instrumento menos traumático e mais controlado, que poderia ser usado apenas se as negociações com credores não avançarem no ritmo necessário.

A diferença é relevante. Enquanto a recuperação judicial colocaria a companhia sob um processo mais amplo e litigioso, a recuperação extrajudicial permitiria negociar diretamente com grupos de credores, preservando maior controle sobre a operação e reduzindo o risco de contaminação reputacional e financeira.

A Braskem já se preparou formalmente para essa hipótese. Em assembleia realizada neste mês, os acionistas aprovaram uma mudança no estatuto que transferiu ao Conselho de Administração a competência para deliberar sobre um eventual pedido de recuperação extrajudicial. Com isso, a companhia eliminou a necessidade de levar a decisão a uma nova assembleia geral, encurtando o tempo de reação em caso de deterioração das conversas com credores.

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O ponto é especialmente sensível porque julho concentra cerca de US$ 144 milhões em pagamentos de cupons de bonds internacionais da Braskem, valor que tem sido arredondado pelo mercado para US$ 150 milhões. O primeiro vencimento ocorre em 10 de julho e virou uma espécie de teste para a nova fase das negociações.

Em agosto, outros dois pagamentos relevantes elevam para aproximadamente US$ 222 milhões o desembolso acumulado apenas com juros de bonds externos entre julho e agosto.

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Apesar da pressão de curto prazo, a leitura interna é que o mercado exagerou ao precificar um cenário de recuperação judicial. A nova estrutura de controle, formada por IG4 Capital e Petrobras, é vista como fator decisivo para mudar a correlação de forças nas negociações.

De um lado, a IG4 traz experiência em reestruturações complexas. De outro, a Petrobras acrescenta peso institucional à mesa. A avaliação de interlocutores próximos à companhia é que os principais credores têm pouco incentivo para transformar a discussão em uma disputa judicial contra esse novo bloco de controle.

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A recuperação extrajudicial, nesse desenho, funciona mais como instrumento de barganha e proteção do que como destino inevitável. Nos bastidores, o cálculo é que a companhia não precisaria convencer todos os credores para obter fôlego financeiro. Com apoio de cerca de 33% dos detentores da dívida, a Braskem poderia acionar o mecanismo da recuperação extrajudicial e buscar uma trégua de até 90 dias nas cobranças, período considerado suficiente para concluir as negociações atualmente em curso.

O mecanismo é visto internamente como uma ponte para atravessar o pico de pressão financeira dos próximos meses sem que a companhia precise recorrer a medidas mais drásticas. A avaliação predominante é que tanto credores quanto acionistas têm mais a ganhar com uma renegociação coordenada do que com a judicialização do processo.

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Nos bastidores, a mensagem repetida por fontes próximas à Braskem é que a empresa não trabalha com uma solução de ruptura. O esforço está concentrado em ganhar tempo, preservar caixa e manter as negociações fora dos tribunais.

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