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Braskem: bondholders apresentam proposta com diluição de acionistas

Grupo que reúne credores estrangeiros tomou a iniciativa nas negociações; IG4 participou da reunião, mas não apresentou contraproposta

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jul 2026, 10h10 | Atualizado em 16 jul 2026, 15h28
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(Braskem/Divulgação)
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Braskem: bondholders apresentam proposta com diluição de acionistas Priorizar nos meus resultados Google

Um grupo de detentores de títulos da Braskem apresentou uma proposta de reestruturação que prevê a diluição dos atuais acionistas da petroquímica. O grupo reúne fundos como Elliott Investment Management, segundo apurou o Radar Econômico.

A proposta foi colocada na mesa durante uma reunião realizada na terça-feira, 14, com representantes da Braskem e da IG4 Capital. Os termos específicos, como o tamanho da diluição e a eventual conversão de dívida em ações, ainda não são conhecidos.

Foi o grupo credor, porém, quem tomou a iniciativa. A IG4 participou do encontro, mas não apresentou uma proposta própria nem uma contraproposta ao plano dos bondholders.

A diluição é um dos pontos mais sensíveis da negociação. Dependendo do desenho, poderá reduzir as participações da IG4, da Petrobras e dos acionistas minoritários, além de alterar o equilíbrio de poder na companhia. Isso não significa que a proposta tenha sido aceita.

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O movimento ocorre poucas semanas depois de a IG4, por meio do fundo Shine I, assumir o controle compartilhado da Braskem com a Petrobras. A nova estrutura de governança foi criada justamente para dar estabilidade à companhia, mas agora poderá ser testada pela pressão dos credores.

Elliott e outros fundos são investidores especializados em ativos problemáticos e reestruturações. A participação dos dois fundos indica que os bondholders estão deixando a posição de espera e tentando definir os termos da solução para a dívida de mais de R$ 50 bilhões da Braskem.

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Procurada, a IG4 informou que não comentará o assunto.

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Braskem
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