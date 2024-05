Brasileiros têm viajado menos para o exterior, diz CEO da Accor Hotéis

VEJA S/A | episódio 30.

Thomas Dubaere é belga e preside a divisão das Américas da rede multinacional francesa do ramo hoteleiro Accor, dona de marcas como Ibis, Mercure e Novotel. O executivo atua na região desde outubro de 2020 e afirma que a companhia já retomou seus patamares pré-pandemia. Em entrevista ao programa VEJA S/A, ele conta que o perfil dos consumidores brasileiros mudou e as viagens a lazer ganharam mais força em relação às corporativas. Dubaere diz que uma diferença em relação aos consumidores europeus é que os brasileiros passaram a explorar ainda mais os destinos nacionais em detrimento aos estrangeiros. O executivo afirma que a valorização do dólar é um dos principais fatores que impulsionaram essa mudança. Dubaere fala ainda sobre os reajustes das tarifas, o novo modelo de negócios da Accor, os problemas na Argentina e faz uma defesa da manutenção do programa Perse para o setor.

Ouça o VEJA Mercado também pelo Spotify