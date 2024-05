Brasileiros perderam R$ 2,7 bi em golpes de compra e venda de carros

Em 2023, os brasileiros sofreram mais de 91 mil golpes na compra e venda de veículos online, conforme dados do estudo de mercado realizado pela OLX. Mesmo tendo ocorrido uma redução de 60% no total de golpes aplicados nessa categoria, comparando 2022 a 2023, as fraudes online ainda fazem muitas vítimas. No ano passado, as perdas com os golpes de veículos tiveram um valor estimado de 2,7 bilhões de reais.

O estado com mais golpes foi São Paulo, com 28% dos casos, seguido por Minas Gerais (8%), Rio de Janeiro (7%) e Bahia (6%). Carros são os mais visados pelos fraudadores, representando 64% das fraudes, motos vêm em seguida, com 31% e caminhões em terceiro lugar com 5% das ocorrências.

As marcas mais visadas por fraudadores em 2023 foram Chevrolet (26%), Volkswagen (19%), Fiat (17%), Toyota (8%), Ford (7%), Honda e Hyundai (5%), Renault (3%), Jeep e Nissan com 1% cada.

Em relação aos modelos de automóveis mais envolvidos em fraudes, o Celta e o Gol lideraram o ranking, cada um com 9% dos golpes, seguidos pelo Palio (6%) e Corsa (5%). Outros modelos como Uno e Corolla também foram alvo, cada um com 4% Hilux, Onix e Civic (3% cada), HB20, Saveiro, Strada e Ka, completam a lista com 2%. No total, 53% das fraudes envolveram anúncios desses 13 modelos, indicando que a preferência dos golpistas está entre os veículos mais populares no mercado.