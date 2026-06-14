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Brasileiros aceleram corrida imobiliária no Paraguai

Investidores do Brasil já respondem por metade das vendas da Raíces Real Estate

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 jun 2026, 14h46
sede do governo do Paraguai em Assunção
Palacio de los López, sede do governo do Paraguai (Javier Ghersi/Getty Images)
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Brasileiros aceleram corrida imobiliária no Paraguai Priorize VEJA no Google

O Paraguai deixou de ser visto apenas como destino de triangulação comercial e passou a entrar no radar de brasileiros interessados em proteção patrimonial, diversificação de ativos e residência fiscal. Segundo dados apresentados pela Raíces Real Estate durante a convenção anual do Sistema Cofeci-Creci, em Foz do Iguaçu, investidores brasileiros responderam por 50% das vendas da incorporadora neste ano e representam 60% dos pedidos de residência para investidores no país.

O movimento acompanha a chegada de indústrias, empresários do agronegócio e investidores ao mercado paraguaio, impulsionando a demanda por galpões logísticos, áreas corporativas e imóveis residenciais de alto padrão. Hoje, cerca de 300 empresas brasileiras já operam com investimento direto no Paraguai, mas a projeção do mercado é que esse número chegue a 1.000 companhias nos próximos três anos.

A Raíces, que também opera a franquia paraguaia da Sotheby’s International Realty, aposta agora nos corretores brasileiros como canal de distribuição para esse mercado. A companhia afirma que pretende capacitar profissionais com Creci para atuar como consultores de alocação patrimonial no Paraguai, explicando a investidores brasileiros as regras tributárias, imobiliárias e migratórias locais.

Entre os atrativos apontados pela empresa estão a baixa burocracia para obtenção de residência, a tributação mais leve e o avanço do mercado imobiliário paraguaio, que já representa 12% do PIB do país. Para 2026, a projeção apresentada é de 80 mil novas residências. Em Assunção, imóveis em áreas premium como Villa Morra, Recoleta e Carmelitas têm preços entre US$ 1.500 e US$ 2.500 por metro quadrado, enquanto Ciudad del Este e Encarnación aparecem como alternativas de entrada mais baixa.

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O discurso da Raíces é claro: vender o Paraguai como uma espécie de atalho regional para renda passiva, dolarização de patrimônio e residência com menos exigências. Para o investidor estrangeiro, os tickets citados são de US$ 150 mil em projetos imobiliários ou de turismo, ou US$ 200 mil no mercado de capitais local. O governo, segundo a companhia, não exige plano de negócios nem criação obrigatória de empregos.

O apetite brasileiro também é reforçado pelo ambiente macroeconômico paraguaio. A incorporadora destaca o regime de maquila, a energia industrial mais barata, a tributação corporativa menor e a força do agronegócio local como fatores que sustentam a expansão de ativos imobiliários. Para a Raíces, o Paraguai começa a ocupar um espaço que antes era buscado por brasileiros em destinos mais distantes: o de mercado próximo, dolarizado e com promessa de valorização.

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