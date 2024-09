Brasileirão do Poker vai distribuir mais de R$ 150 milhões em premiações

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

A última estapa do Brazilian Series of Poker (BSOP) vai distribuir 60 milhões de reais em prêmios, superando em 20 milhões de reais a edição de 2023.

A projeção total de prêmios para o evento é de mais de 150 milhões de reais. Para comparação, a CBF distribui aproximadamente 500 milhões de reais aos 20 clubes da Série A do Brasileiro e 450 milhões de reais aos 92 participantes da Copa do Brasil. “O BSOP, ao alcançar tais patamares, fortalece a imagem do poker como um esporte sério e altamente competitivo”, diz Leonardo Cavarge, diretor financeiro da World Poker Federation (WPF), que tem como afiliada a Confederação Brasileira de Texas Hold’em (CBTH), que aponta o BSOP como o seu Campeonato Brasileiro oficial.