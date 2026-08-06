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Brasil tenta recuperar mercado de café nos EUA após tombo de 43%

Presidente da associação que representa 90% do comércio americano da bebida vem ao país após atuar contra tarifas sobre o produto brasileiro

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 ago 2026, 14h00
Fazenda da café arábica
Fazenda da café arábica (Eldorado Terra/Divulgação)
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Brasil tenta recuperar mercado de café nos EUA após tombo de 43% Priorizar nos meus resultados Google

O Brasil vai receber neste mês um dos principais representantes da indústria americana de café em meio à tentativa de recuperar espaço no maior mercado consumidor da bebida no mundo. Bill Murray, presidente da National Coffee Association, será palestrante do Vitória Coffee Summit, nos dias 20 e 21 de agosto.

A visita ocorre depois de os Estados Unidos perderem o posto de maior comprador do café brasileiro. Na safra 2025/26, os embarques para o país recuaram 43,2%, para 4,24 milhões de sacas. A Alemanha assumiu a liderança entre os destinos das exportações brasileiras.

Murray chega ao Brasil também credenciado por uma vitória recente do setor. A associação comandada por ele participou da pressão para que o governo americano isentasse o café solúvel brasileiro da nova tarifa de 25%. Segundo o Cecafé, a decisão ajudou a proteger entre US$ 2 bilhões e US$ 2,5 bilhões em vendas anuais de café do Brasil aos Estados Unidos.

A oportunidade está na mudança do paladar americano. Pesquisa da NCA mostra que 66% dos adultos dos Estados Unidos tomam café diariamente e que 47% já consomem cafés especiais — parcela superior à dos consumidores do café tradicional. Entre os americanos de 25 a 39 anos, 69% beberam algum café especial na semana pesquisada.

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No encontro em Vitória, Murray deverá discutir como qualidade, novas formas de preparo e consumo fora de casa podem abrir espaço para fornecedores brasileiros. O Espírito Santo, sede do evento, espera colher 19 milhões de sacas em 2026 e concentra cerca de dois terços da produção nacional de conilon.

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