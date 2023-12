Brasil tem nota de crédito elevada pela S&P após reforma tributária

A agência de classificação de risco Standard & Poor’s (S&P) elevou a nota de crédito de longo prazo do Brasil de BB- para BB, com perspectiva estável. A agência é a mesma que havia revisado a perspectiva de rating de estável para positiva no último mês de julho. O país ainda está no chamado grau especulativo — em que apresenta um risco maior de não arcar com os compromissos —, mas a agência enxerga que o Brasil está menos vulnerável ao risco no curto prazo.

Agora, o país está a duas elevações de nota para atingir o grau de investimento. “A perspectiva estável reflete a nossa expectativa de que o país realizará progressos lentos na resolução dos desequilíbrios fiscais e tem perspectivas econômicas ainda fracas, o que pode ser equilibrado por uma posição externa forte e uma política monetária restritiva que está ajudando a fazer a inflação voltar para a meta”, diz um dos trechos do comunicado.

A S&P ainda elogiou a aprovação da reforma tributária naquilo que classificou como um histórico de implementação de “políticas pragmáticas” no país nos últimos sete anos.

