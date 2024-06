Brasil será sede de conferência mundial do agronegócio pela primeira vez

O Brasil foi escolhido para ser a sede da próxima conferência da International Food and Agribusiness Management Association (IFAMA), que reúne o agronegócio mundial. O anúncio será feito nesta quinta-feira, em Almeria, na Espanha, no último dia de evento da edição de 2024. Em sua 35a edição, será a primeira vez que o evento ocorre no Brasil, e será realizado pela faculdade Harven Agribusiness School e pelo FB Group, em Ribeirão Preto (SP). Em quatro dias de evento, de 23 a 26 de junho de 2025, os principais acadêmicos, lideranças políticas e profissionais do agro de mais de 80 países irão discutir as tendências do setor, desafios e novas tecnologias para a produção de alimentos e propostas de sustentabilidade.