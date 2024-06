Brasil registra superávit de US$ 785 mi no comércio de alimentos especiais

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

O Brasil exportou mais de 1 bilhão de dólares em alimentos para fins especiais no ano de 2023, representando crescimento de 0,5% em relação a 2022. Essa evolução possibilitou um saldo positivo de 785 milhões de dólares na balança comercial, de acordo com os cálculos realizados pela Websetorial, em boletim econômico divulgado pela Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins Especiais e Congêneres (ABIAD).

Do total de exportações, 18% foram destinados aos Estados Unidos, somando 177 milhões de dólares. Os americanos foram os principais compradores de concentrados de proteínas e outras preparações, incluindo pós e gelatinas, produzidos no Brasil, em 2023. A Argentina ocupa a segunda posição, representando 10% do total, cerca 100 milhões de dólares na compra de diferentes produtos.

Quando se trata de importações, no primeiro trimestre de 2024, o setor brasileiro atingiu 209,2 milhões de dólares, ainda assim apresentando recuo de 3,47% em relação ao mesmo período do ano anterior. Dentre os produtos, suplementos alimentares evidenciaram o crescimento de 12,15% na aquisição de mercadorias de outros países.