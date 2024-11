Brasil lidera volume de transação no e-commerce da América Latina

Relatório da fintech canadense Nuvei revela que o e- commerce nos oito mercados de alto crescimento mapeados pela companhia — Brasil, África do Sul, México, Hong Kong, Chile, Índia, Colômbia e Emirados Árabes Unidos — deve registrar uma taxa média anual de expansão de 24% até 2027. No Brasil, esse crescimento pode ser ainda maior, chegando a 28%.

Enquanto o Brasil tende a manter a liderança no faturamento de comércio eletrônico na América Latina até 2027, em grande parte sob impulso do sucesso do Pix (hoje usado por pelo menos 90% dos adultos), na Colômbia a receita deve dobrar nesse período, atingindo 80 bilhões de dólares. No caso dos Emirados Árabes Unidos, a estimativa é de crescimento de 58,2%, com um faturamento de 16,3 bilhões de dólares em 2027.