Brasil hoje é referência global em tecnologia, diz diretor da AWS Brasil

VEJA S/A | episódio 57.

Cleber Morais é o diretor-geral da plataforma de serviços na nuvem Amazon Web Services (AWS) no Brasil. A gigante do grupo de Jeff Bezos viu suas receitas atingirem a marca de 27,4 bilhões de dólares no terceiro trimestre de 2024 e impulsionar os resultados da gigante de tecnologia. Recentemente, o braço de serviços na nuvem da Amazon anunciou um investimento de 10 bilhões de reais no Brasil para o desenvolvimento e expansão de data centers no país. Em entrevista ao repórter Diego Gimenes, o chefe da operação no Brasil foi questionado se o Brasil está um passo atrás dos países desenvolvidos e respondeu que tecnologias brasileiras, como o Pix, se transformaram em referência a nível global. Ele elogiou o desenvolvimento de bancos e fintechs e afirmou que a recente valorização do dólar ainda não afeta negativamente o negócio da companhia no país. Morais falou ainda sobre inteligência artificial, os programas de formação de novos talentos e a decisão da Amazon de suspender o trabalho remoto e retomar as atividades 100% presenciais. O VEJA S/A está no ar todas as terças-feiras, às 11h.

